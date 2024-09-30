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Царьград

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В деле Тимура Иванова нашли оформленный на водителя элитный Mercedes-Benz G63

В деле Тимура Иванова нашли оформленный на водителя элитный Mercedes-Benz G63

Новый элитный автомобиль обнаружили в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.РИА Новости сообщили, что в регистрационных документах был найден оформленный на водителя Mercedes-Benz G63.

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