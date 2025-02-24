Я даже не представляю как сейчас подгорает у киевского режима. Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину высказался по целому ряду направлений, по которым Россия и США могли бы сотрудничать.
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