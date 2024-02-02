Лондон предложил НАТО обсудить направление экспедиционного корпуса на Украину

Великобритания предложила союзникам по Североатлантическому альянсу рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса, а также установления бесполетной зоны над страной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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