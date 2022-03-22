Автоэксперт Моржаретто оценил предложение погасить некоторые штрафы автомобилистов

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления на граждан.