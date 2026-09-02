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Онколог назвал три на первый взгляд "безобидных" симптома рака

Онколог назвал три на первый взгляд "безобидных" симптома рака

Главным поводом для беспокойства эксперт назвал хроническую усталость Люди зачастую месяцами игнорируют неочевидные признаки развития рака, откладывая обращение за медицинской помощью, предупредил онколог Иржи Кубеш.

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