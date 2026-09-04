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Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии Daily Faceoff. Куинн Хьюз – 2-й, Лэйн Хатсон – 3-й, Веренски – 4-й, Шефер – 7-й, Зайдер – 8-й

Daily Faceoff представил рейтинг кандидатов на приз лучшему защитнику НХЛ в сезоне-2026/27.  Список возглавил Кэйл Макар из « Колорадо ».

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