WSJ: в Египте отказались следить за безопасностью Газы в случае поражения ХАМАС

Со ссылкой на источники в высокопоставленных египетских кругах газета Wall Street Journal сообщает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отклонил предложение директора ЦРУ Уильяма Бернса об обеспечении безопасности в секторе Газа в переходный период после возможного поражения ХАМАС и до прихода палестинской администрации.