Под Новороссийском вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника

Под Новороссийском вспыхнул пожар после падения обломков беспилотникаВ районе хутора Дюрсо после падения обломков беспилотника начался пожар.
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