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Андрей Рожков: «Иногда отращиваю бороду, чтоб был повод не играть бабушку. Я заложник образа»

Бабушка из «Уральских пельменей» в исполнении Андрея Рыжкова сразу же запомнилась и полюбилась многим телезрителям.

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