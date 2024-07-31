Шоу-бизнес: Студенткой вышла замуж за пастора и пожалела об этом, похоронила молодого любовника, а счастье нашла после 40: Виражи актрисы Наталии Васько

Наталия Васько – украинская актриса, ставшая известной в России и СНГ благодаря ролям в сериалах «Территория красоты», «Остров ненужных людей», «Офицерские жены», «Ради любви я всё смогу» и «Женский доктор».
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