В Чечне произошел мощный взрыв на АЗС: что известно о трагедии

В Грозном 12 октября при взрыве погибли четыре человека, из них двое детей. Подобная трагедия в России случается не впервые, но, несмотря на это, заправки продолжают строить в непосредственной близости к домам.
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