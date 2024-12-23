Си Цзиньпин подчеркнул приверженность курсу "одно государство - два строя"

Аомэнь, 21 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, участвуя в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея возвращения Аомэня в лоно Родины, подчеркнул долгосрочную приверженность курсу "одно государство - два строя".
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