Очень показательное сравнение «освещение» трагической судьбы американского журналиста Гонсало Лиры, который критиковал политику так называемого украинского президента Зеленского и умершего в одной из тюрем «незалежной» и Алексея Навального от RT.
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