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Газета.ру

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Пермский чиновник вернулся на свою должность после увольнения за коррупцию

Пермский чиновник вернулся на свою должность после увольнения за коррупцию

Уволенный за коррупцию пермский чиновник Андрей Драницын снова устроился на ту же должность. Об этом сообщает Ura.

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