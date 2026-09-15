Пермский чиновник вернулся на свою должность после увольнения за коррупцию

Уволенный за коррупцию пермский чиновник Андрей Драницын снова устроился на ту же должность. Об этом сообщает Ura.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- KP: магазин семьи...
- Axios: США, Украи...
- Военнопленный Вол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым