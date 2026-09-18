Минобороны: Веролюбовка в ДНР перешла под контроль подразделений ВС РФ

Населенный пункт Веролюбовка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), перешел под контроль российских войск.
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