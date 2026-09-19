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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морган про 0:3 «Арсенала»: «Мне нужно выпить. Провальная игра. «Брайтон» заслуженно нас разгромил»

Телеведущий и болельщик « Арсенала » Пирс Морган поделился мнением о разгромном поражении команды Микеля Артеты от «Брайтона» (0:3) в гостевом матче 5-го тура АПЛ .

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