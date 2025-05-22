«СКА-1946» разгромил «Спартак» и сравнял счет в финальной серии МХЛ

Решающий матч, который определит чемпиона Кубка Харламова, пройдет 24 мая в Москве Петербургская команда "СКА-1946" одержала победу над московским "Спартаком" в шестом матче финальной серии плей-офф Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) со счетом 5:2.
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