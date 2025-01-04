Суперкубок по хоккею с мячом пройдёт завтра в Архангельске

На стадионе «Труд» вводятся ограничения, связанные с недавним инцидентов в матче против «Кузбасса»Накануне руководство хоккейного клуба «Водник» сообщило, что «на матч можно и нужно приходить в джерси, шарфах, шапках и с флагами клубов участников».