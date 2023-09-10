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«Свекольная» икра (дёшево, вкусно и выручит не раз)

Готовлю прямо сейчас и на зиму, обязательно, заготавливаю! Любимая красная икра из свеклы! Дёшево, вкусно и выручит не раз! Многие почему-то не любят, а я свекольную икру люблю с самого детства, с чёрным хлебушком всегда ела и ем с удовольствием.

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