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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о матче с Брунеем: «Слабых соперников не бывает. Расширять географию сборной полезно» 

Игра пройдет 15 ноября в Краснодаре. «Совершенно правильные решения принимает РФС. Игры нужны, чтобы сборной быть в международном графике, режиме, быть задействованными в коэффициентах ФИФА.

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