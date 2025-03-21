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Русский язык предложили переименовать на международный лад. Министр Кравцов одобрил

Русский язык предложили переименовать на международный лад. Министр Кравцов одобрил

Конкурс для первоклассников, чтобы поступить в русскую школу в Средней Азии- 49 человек на место Михаил Зубов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Ошеломляющее предложение — переименовать русский язык — прозвучало по время презентации нового гуманитарного проекта — Евразийской ассоциации поддержки русского языка.

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