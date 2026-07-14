Юрист Соловьев объяснил, почему в РФ не усилят наказание за нападение на врачей

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью Общественной службе новостей объяснил, почему в России не предусмотрена отдельная статья Уголовного кодекса за нападение на врачей, как для правоохранителей или представителей власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии