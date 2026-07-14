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Юрист Соловьев объяснил, почему в РФ не усилят наказание за нападение на врачей

Юрист Соловьев объяснил, почему в РФ не усилят наказание за нападение на врачей

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью Общественной службе новостей объяснил, почему в России не предусмотрена отдельная статья Уголовного кодекса за нападение на врачей, как для правоохранителей или представителей власти.

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