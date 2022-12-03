Удары по Швеции и Финляндии будут запланированы после их вступления в НАТО - журнал Минобороны РФ

© Пресс-служба Минобороны РФ После принятия Финляндии и Швеции в НАТО Россия нарастит войска на северном направлении и заранее распланирует удары высокоточным оружием по их территории, говорится в статье, опубликованной в российском журнале Министерства обороны для командиров "Военная мысль" В июле НАТО согласовало вступление Швеции и Финляндии в альянс, договор ратифицировали практически все входящие в него страны, кроме Турции и Венгрии, без согласия которых принятие новых членов невозможно.