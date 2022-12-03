ДЕРЖАВА.

2 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Президенту Путину пора ставить точку в Украинском вопросе, бурлаков больше нет, лямку тянуть будет некому!👀😱😜Агония режима: но...
  • Иосиф Калинин
    Не надо усложнять. Все предельно ясно. Есть граждане своей страны, которые понимают, что СВО - это вынужденная мера о...Между элитами и н...
  • Олег Севастопольский
    Да и хер на них .Из-за снегопада в...

Удары по Швеции и Финляндии будут запланированы после их вступления в НАТО - журнал Минобороны РФ

Удары по Швеции и Финляндии будут запланированы после их вступления в НАТО - журнал Минобороны РФ

© Пресс-служба Минобороны РФ После принятия Финляндии и Швеции в НАТО Россия нарастит войска на северном направлении и заранее распланирует удары высокоточным оружием по их территории, говорится в статье, опубликованной в российском журнале Министерства обороны для командиров "Военная мысль" В июле НАТО согласовало вступление Швеции и Финляндии в альянс, договор ратифицировали практически все входящие в него страны, кроме Турции и Венгрии, без согласия которых принятие новых членов невозможно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх