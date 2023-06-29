В Кыштыме пожарные вынесли из огня полуживого кота

Любимец хозяев едва не погиб в Кыштыме во время пожара. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в среду, 28 июня, в квартире на 4-м этаже многоэтажного жилого дома по улице Свободы в Кыштыме.