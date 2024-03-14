При крушении Ми-8 на Колыме погиб человек

Ещё два человека находятся в тяжёлом состоянии.фото: pixabay.com/emkanicepic--> Один человек погиб, двое находятся в тяжёлом состоянии после крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
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