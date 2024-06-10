Если детство прошло у вас в СССР, вы этот тест не пройдете: угадайте 10 самых смешных советских мультфильмов по первым кадрам

Пройдете смеясь или людей насмешите? Проверьте себя! фото: мультфильм «Зима в Простоквашино» (1984)Этот тест — за здоровье, как сказать, кузницы советской, а ныне российской мультипликации — киностудии «Союзмультфильм»! Она была основана 88 лет назад — 10 июня 1936 года под именем «Союздетмультфильм» (частица «дет» отвалилась от нее в 1937-м).