Ипотечная "зима". Дорогие кредиты могут "заморозить" рынок жилья Барнаула в 2024 году

Ипотека становится все менее доступной Повышение ключевой ставки Центробанка с 15% до 16% в следующем году ударит по рынку недвижимости: уже в первых числах 2024-го ведущие банки могут поднять ставки по ипотеке.
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