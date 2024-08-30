Фицо: В Словакии стали сомневаться в решающем вкладе СССР в победу над фашизмом

В государствах Западного альянса, а теперь ещё и в Словацкой Республике, начинают подпиливать историю, выдвигая ложную версию о том, что СССР не сыграл решающую роль в победе над фашистским режимом в Европе.
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