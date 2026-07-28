Медведев: Украина испытывает дефицит людей — воевать там просто некому

На Украине наблюдается дефицит людского ресурса, там некому воевать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
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