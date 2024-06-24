НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

ЕГЭ на 100 баллов сдали 48 калужских выпускников

ЕГЭ на 100 баллов сдали 48 калужских выпускников

По итогам семи экзаменов в Калужской области на 100 баллов экзамены сдали 48 выпускников. Глава регионально минобра отметил, что более половины выпускников, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ, — из ОбнинскаВ Калужской области, как и по всей России, завершился основной период сдачи ЕГЭ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх