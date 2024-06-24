ЕГЭ на 100 баллов сдали 48 калужских выпускников

По итогам семи экзаменов в Калужской области на 100 баллов экзамены сдали 48 выпускников. Глава регионально минобра отметил, что более половины выпускников, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ, — из ОбнинскаВ Калужской области, как и по всей России, завершился основной период сдачи ЕГЭ.