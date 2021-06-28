Лавров отчитал США за предательство договоренностей по итогам саммита с Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил власти США в отказе от курса на нормализацию отношений. Как пояснил Лавров, по итогам саммита лидеров России и США в Женеве удалось согласовать целый перечень вопросов, по которым страны договорились сотрудничать.