Журналистская Правда

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Лавров отчитал США за предательство договоренностей по итогам саммита с Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил власти США в отказе от курса на нормализацию отношений. Как пояснил Лавров, по итогам саммита лидеров России и США в Женеве удалось согласовать целый перечень вопросов, по которым страны договорились сотрудничать.

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