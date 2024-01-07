Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мы делили шкуру... медведя... не убитого...

Мы делили шкуру... медведя... не убитого...

==Жизнь висит на нитке, а хохол думает о прибытке. Какая тебе Кубань? Жмеринку смотри не просри.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
От дура эта ВСУшница, прямо Денисова-2. Та сочиняла об изнасиловании 6-месячной девочки чайной ложкой, которое совершили российские солдаты, об изнасилованных детях на глазах у матери и... Денисова выдумала даже историю об изнасиловании попугая военнослужащими ВС РФ. Потом, правда, Денисова заявила, что  &quot;немного переборщила&quot;. А это &quot;неполживица&quot; сколько там наборщила?                                                        А солдат под танком? Это ж умора, да и только. И при этом описано всё на грамотном русском языке, ни одной орфографической ошибки и даже знаки препинания правильно расставлены. Он что, перед тем, как прыгать под танки, филологический факультет университета окончил (хохол же всё-таки)? Да после того, как по нему танк, аж 2 раза! да возле головы проехался, он не то что по-русски не смог бы писать, он бы вообще ни одной буквы не вспомнил бы, а у него только глаза в разные стороны🙄. Тут ни один бронежилет, и даже с наколенниками, не поможет...
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