Аксёнов: «Выбор, сделанный в 2014 году, был единственно правильным и единственно возможным»

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все те киевские провокации, которые полуостров терпел на протяжении последних восьми лет, только убедили крымчан в правильности возвращения в состав России.
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