Телеканал "КРЫМ 24"

79 подписчиков

Аксёнов: «Выбор, сделанный в 2014 году, был единственно правильным и единственно возможным»

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все те киевские провокации, которые полуостров терпел на протяжении последних восьми лет, только убедили крымчан в правильности возвращения в состав России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх