Парад монарших особ, корсеты и тяжелый люкс: чей наряд круче

Образы звезд на церемонии вручения премии Муз-ТВ вызвали так много откликов у зрителей и прессы,. Образы звезд на церемонии вручения премии Муз-ТВ вызвали так много откликов у зрителей и прессы, что их обсуждения до сих пор продолжаются.
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