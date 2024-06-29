Парад монарших особ, корсеты и тяжелый люкс: чей наряд круче

Образы звезд на церемонии вручения премии Муз-ТВ вызвали так много откликов у зрителей и прессы,. Образы звезд на церемонии вручения премии Муз-ТВ вызвали так много откликов у зрителей и прессы, что их обсуждения до сих пор продолжаются.