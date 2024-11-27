На последнее место ставят США очередным запросом о помощи Киеву президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, планируя при этом передать киевскому режиму ядерное оружие, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин 27 ноября в соцсети Х.
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