На последнее место ставят США очередным запросом о помощи Киеву президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, планируя при этом передать киевскому режиму ядерное оружие, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин 27 ноября в соцсети Х.