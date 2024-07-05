Кот Ларри с Даунинг-стрит "нагадил" Сунаку в ботинок на прощание

Global Look Press/Steve Taylor/Keystone Press Agency Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри на прощание "нагадил" в ботинок премьер-министра Британии Риши Сунака, который покинет пост премьера после провала консервативной партии на выборах в парламент.
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