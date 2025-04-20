"Фонтанка": двух военнослужащих убило одной пулей в Ленобласти

Двух военнослужащих убило одной пулей в части в Ленобласти.Тела двух военнослужащих - срочника и контрактника - были обнаружены около десяти часов утра 19 апреля в расположении одной из воинских частей в Ленобласти.
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