Президент Польши Дуда: ситуация для Киева очень сложная, он нуждается в помощи

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация для Украины складывается "очень сложно", и призвал страны Запада сделать "все возможное", чтобы Киев смог восстановить контроль над утерянными территориями.
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