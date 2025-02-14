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Рогов: зверства ВСУ над жителями Курской области должны быть признаны геноцидом

Рогов: зверства ВСУ над жителями Курской области должны быть признаны геноцидом

Зверства украинских военных против мирных граждан в Курской области необходимо признать геноцидом. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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