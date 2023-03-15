Самолёт «Судного дня»: главные секреты российского изделия «65с»

Реальная угроза ядерной войны заставила мировые державы до мелочей продумать защиту от нападения. Например, как лучше укрыть руководство страны? Спрятать в бункере? Опустить под воду? Или всё же отправить в небо? Результатом поиска ответов на эти вопросы стало появление самолётов «Судного дня» — полноценных командных пунктов, готовых на недели предоставить командованию возможность управления из воздуха без какого-либо ущерба самому процессу.