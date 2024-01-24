«Заказные страдания выглядят дешево», — Шахназаров высказал Ивлеевой за извинения перед народом

После того, как Настя Ивлеева провела скандальную вечеринку, попросив своих гостей прийти к ней в нарядах интимного характера, многие пользователи сети заступились за ведущую, пожалев ее и отметив, что Настя раскаивается.
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