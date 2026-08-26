Происшествия
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Происшествия

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Жительнице Иркутской области, повредившей один из объектов мемориального комплекса, судом назначен штраф в размере 200 тысяч рублей

3 декабря в дежурную часть ОМВД России по Шелеховскому району поступило телефонное сообщение о том, что около полуночи неизвестная, находясь в поселке Чистые Ключи, выбила закрепленный на стенде плакат с изображением погибших военнослужащих.

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