Жительнице Иркутской области, повредившей один из объектов мемориального комплекса, судом назначен штраф в размере 200 тысяч рублей

3 декабря в дежурную часть ОМВД России по Шелеховскому району поступило телефонное сообщение о том, что около полуночи неизвестная, находясь в поселке Чистые Ключи, выбила закрепленный на стенде плакат с изображением погибших военнослужащих.
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