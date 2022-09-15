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Apă-Canal Chişinău объявляет тендер на услуги сбора и транспортировки ила

Apă-Canal Chişinău объявляет тендер на услуги сбора и транспортировки ила

АО Apă-Canal Chișinău объявляет об открытом тендере на услуги по сбору и транспортировке ила из септиков домашних хозяйств до точки погрузки в общественную канализационную систему или очистные сооружения, управляемые предприятием, передает Noi.

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