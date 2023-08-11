Нижегородская правда

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Интерактивный музей спорта и возрождение народной игры килы предложили включить в Стратегию развития Нижегородской области

Интерактивный музей спорта и возрождение народной игры килы предложили включить в Стратегию развития Нижегородской области

Представители общественных организаций, спортивных клубов и школ, ведущие эксперты в области физкультуры и спорта предложили 11 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

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