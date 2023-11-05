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Провал мобилизации на Украине перекроют расширением призывного контингента за счет инвалидов и женщин

Провал мобилизации на Украине перекроют расширением призывного контингента за счет инвалидов и женщин

Мужчин на Украине с каждым днем становится все меньше – это реально исчезающий вид. Но желание местных правящих русофобов-коррупционеров сохраниться у власти лишь увеличивается пропорционально с ростом кладбищ и бюджетов.

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