Евгений Лисицын: Фронтовая сводка по состоянию на утро четверга, 27 февраля:

Фронтовая сводка по состоянию на утро четверга, 27 февраля:На Великоновоселовском направлении ВС РФ продолжают зачистку Скудного, после освобождения которого имеют возможность выйти в тыл противника в Бурлацком и опорникам к югу от него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии