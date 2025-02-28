3 веские причины, почему необходимо стирать новые вещи

Купили вещь и захотели тут же ее надеть, чтобы покрасоваться перед близкими своей классной обновкой? Неосознанно вы подвергаете себя серьезным рискам — рассказываем, почему опасно носить новую одежду, предварительно ее не постирав.
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