БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВКС России продолжают демилитаризацию Украины

ВКС России продолжают демилитаризацию Украины

Роман КАТЕРИНЧУК   ВКС России продолжают демилитаризацию Украины – российские ракеты уничтожают склады боеприпасов, предприятия ВПК и военную технику ВСУ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Мария
Мария

Пора уже заканчивать эту войну. Кто это всё будет восстанавливать? Не испытываю никакой радости от всех этих разрушений.

Профиль пользователя Сергей
Сергей

склады построят новые и оружие в них привезут побольше прежнего....  я конечно не стратег, но чего то мне кажется, что до ПОЛНОЙ БЛОКИРОВКИ ВСЕХ МАРШРУТОВ- ВОДНЫХ,ВОЗДУШНЫХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ВСЕ ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО... и не видно пока света в конце тоннеля...  Ну а если ТЫ не в состоянии сделать ЭТО - ЗАЧЕМ БЫЛО НАЧИНАТЬ???