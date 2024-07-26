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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрок «Лейкерс» в Летней лиге: «В команде делали все, чтобы Бронни смог проявить себя. Он был отдельно от остальных»

Анонимный член команды заявил, что было трудно наслаждаться игрой, когда «почти все» было сосредоточено вокруг сына Леброна Джеймса.

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