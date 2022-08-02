Российские силовики узнали от СБУ о расколе в украинских спецслужбах

В Службе безопасности Украины происходит раскол между работниками, которые сбежали с освобожденных Россией территорий, и теми, кто активно ратует за «чистоту рядов», обвиняя коллег в потере секретной информации и переходе подчиненных на сторону РФ.
В Службе безопасности Украины происходит раскол между работниками, которые сбежали с освобожденных Россией территорий, и теми, кто активно ратует за «чистоту рядов», обвиняя коллег в потере секретной информации и переходе подчиненных на сторону РФ.
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