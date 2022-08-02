Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Князева
    Пипец, как же Зеля с ЛюсикомВ Гондурасе уничт...
  • Нина Белякова
    Ну если верить Истории; на французском говорили - война с Францией, на немецком - с Германией, а теперь английский, м...Организаторы межд...
  • Татьяна Шаблий
    Чудеса, на Украине война а они решают вопрос однобоких браков. Все правильно, не они же воюют, наемники из разных стр...Зеленский отреаги...

Российские силовики узнали от СБУ о расколе в украинских спецслужбах

Российские силовики узнали от СБУ о расколе в украинских спецслужбах

В Службе безопасности Украины происходит раскол между работниками, которые сбежали с освобожденных Россией территорий, и теми, кто активно ратует за «чистоту рядов», обвиняя коллег в потере секретной информации и переходе подчиненных на сторону РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх